illimity, ok assemblea a bilancio. Confermato CdA con Casiraghi e Passera al vertice

illimity

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato all’unanimità dei presenti il, che chiude con un risultato negativo pari a Euro 103.956.980,38 deliberando quindi, di portare interamente a nuovo la perdita.In Assemblea è stato presentato, inoltre, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 che chiude con un risultato negativo di pertinenza del Gruppo illimity di Euro 38,4 milioni.I soci hanno inoltre, il veicolo controllato da Corrado Passera e da una pluralità di altri aionisti, rappresentanti complessivamente circa il 27,2% del capitale della banca. Rosalba Casiraghi è stata nominata presidente e Passera amministratore delegato.L'assemblea ha deliberato di determinare in, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per il triennio 2025-2027 (pertanto fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre2027).