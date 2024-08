Expedia batte le attese su ricavi e utili, titolo in rally

Expedia

comparatore turistico mondiale

S&P-500

Expedia

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,44%.La società di prenotazione online ha annunciato la crescita di profitti e ricavi nel secondo trimestre. In particolare Expedia ha riportato un utile rettificato di 3,51 dollari per azione contro attese degli analisti di un EPS di 3,06 dollari. I ricavi sono stati pari a 3,56 miliardi. superiori ai 3,53 miliardi stimati dal consensus.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 130,2 USD. Supporto a 124,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 136.