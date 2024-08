Imeon Energy si è quotata su segmento Access della Borsa di Parigi

Imeon Energy

(Teleborsa) -, società francese attiva nel campo deelle soluzioni tecnologiche per l'indipendenza energetica basate sull'intelligenza artificiale,. Si tratta della settima quotazione del 2024 su Euronext Paris e della 34esima quotazione sunel 2024.Fondata nel 2013, l'azienda si è affermata come, attraverso una gamma di soluzioni ibride per applicazioni residenziali, industriali e commerciali. L'azienda sviluppa inverter intelligenti e batterie di accumulo, integrando una gestione avanzata del flusso di energia per ottimizzare le prestazioni degli impianti solari e garantire un'elevata indipendenza energetica.Imeon Energy è stata quotata tramite l'ammissione alla negoziazione di 2.124.923 azioni ordinarie. Ildi ammissione è stato fissato a 5,45 euro per azione, per unadi circa 11,6 milioni di euro."La nostra missione è portare l'energia solare in prima linea nella transizione ambientale, rendendola accessibile a tutti - ha commentato il- La nostra gamma di prodotti innovativi, dotati di intelligenza artificiale matura, consente ora sia agli utenti individuali che a quelli industriali di ottenere risparmi significativi sulle bollette energetiche. Questa soluzione, che combina tecnologia brevettata e soluzioni di accumulo avanzate, è già considerata un successo commerciale da oltre 6.000 utenti in tutto il mondo. La quotazione è un passaggio naturale nella nostra strategia di sviluppo, che mira adattraverso investimenti in R&S per soddisfare la crescente domanda, sviluppando soluzioni sempre più innovative e redditizie per gli utenti".