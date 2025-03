Borgosesia verso emissione di prestito obbligazionario fino a 20 milioni di euro

Borgosesia

illimity Bank

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, hasenior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 aprile 2025.In ragione di tale deliberazione, darà avvio all'offerta privata delle relative obbligazioni, destinatain Italia e all'estero. Borgosesia richiederà l'ammissione del Prestito Obbligazionario alla negoziazione sul segmento, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Le obbligazioni matureranno un, fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, l'emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito obbligazionario. La prima cedola sarà pagata la 30 giugno 2025 mentre, le successive, mensilmente a partire dal 31 luglio 2025.Nell'ambito dell'operazione Integrae SIM opererà comementreoffrirà il proprio supporto nelle relazioni con il mercato dei capitali di debito.