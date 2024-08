Inflazione in Italia: il caro-vita estivo colpisce le vacanze

(Teleborsa) - A luglio 2024, l', con il. Ilsegnala unper le famiglie italiane diper quelle con due figli, attribuendo questo rialzo principalmente ai costi nel settore turistico, che ha visto un aumento significativo dei prezzi.Le vacanze estive diventano sempre più onerose con i pacchetti vacanza che hanno visto rincari quasi del 30%, mentre pernottare in villaggi o campeggi costa l'8,2% in più rispetto all'anno precedente., sottolinea come "questa estate tuttodai trasporti agli alloggi alla ristorazione", confermando le preoccupazioni preannunciate dall'associazione.Dall'altro lato,critica la deregolamentazione del mercato dell'energia, indicando che ilha portato a un aumento delle tariffe di luce e gas, influenzando notevolmente l'inflazione.commenta: "La concorrenza promessa con la fine del regime di maggior tutela non si è materializzata, portando a una pressione ulteriore sulle tasche dei cittadini".L'ha anche evidenziato lecon Siena in testa, seguita da Bolzano e Rimini, dove i costi di vita hanno visto un'impennata rispetto ad altre città italiane., presidente dell'UNC, definisce la situazione come un'"estate infuocata sul fronte dei prezzi," con rialzi significativi nei servizi turistici e ricettivi che spingono l'indice generale dell'inflazione verso l'alto.