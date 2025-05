ddl salari a firma Lega: ecco cosa prevede per giovani e caro vita

(Teleborsa) - Ilcaldeggiato dalla Lega, approderà questa settimana in Parlamento,, che sono la categoria più svantaggiata. "Presenteremo il ddl sui giovani a prima firma Toccalini in settimana in Parlamento, con una flat tax al 5%" per i neo assunti", ha spiegato il sottosegretario, parlando della proposta della Lega per recuperare il potere d'acquisto.La nuova proposta contrattualee prevede unaper i neoassunti under 30,, valida per per cinque anni dall'assunzione o dalla trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Sono previste anchein Italia per gli. A favore dellegiovani è pensata unaper tre anni.E' prevista poi unasu base annuale, quindi non agganciata al rinnovo contrattuale, che sarebbeo superiore e proporzionata all'indice di inflazione se questa è più contenuta. Il sottosegretario all'Economia Federico Freni aveva già spiegato che l'aumento del salario al costo della vita è, come quello die metalmeccanici e significherebbe semplicementeagli altri contratti.La proposta leghista si discosta da quella di, che prevede la defiscalizzazione dell'aumento dei contratti collettivi per tre anni.- ha preso le distanze, presidente della Commissione Lavoro della Camera - "Non vorrei però che si arrivasse a una sorta di ingorgo, perché ricordiamoci che c'è la delega salari che è già stata votata dalla Camera nel dicembre 2023 e che sta per terminare il suo iter al Senato".