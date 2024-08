Paramount in perdita dopo svalutazione da 6 miliardi nelle reti via cavo

Paramount

(Teleborsa) -, una delle principali società globali di media, streaming e intrattenimento, ha chiuso ildel 2024 conin calo dell'11% a 6,8 miliardi di dollari, mancando le previsioni degli analisti di 7,2 miliardi di dollari. Il colosso statunitense ha svalutato il valore delle sue reti via cavo di quasi 6 miliardi di dollari, causando unadi 5,4 miliardi di dollari nel periodo, rispetto ai -299 milioni di dollari dello stesso periodo del 2023.Glisono diminuiti di 2,8 milioni nel trimestre a 68 milioni, riflettendo principalmente l'uscita pianificata da un accordo di bundle in Corea del Sud."La nostra solida performance nel Q2 dimostra che stiamo rispettando le nostre priorità strategiche - hanno commentato i- Siamo orgogliosi dei nostri risultati, tra cui una significativa crescita degli utili in gran parte guidata dal nostro segmento DTC. Infatti, per il quarto anno consecutivo, Paramount+ è leader del settore nelle iscrizioni nazionali guidate dalle nostre grandi serie TV di successo e dai film di successo. La crescita degli utili DTC negli ultimi quattro trimestri ha totalizzato quasi 900 milioni di dollari e siamo"."Guardando al futuro, continueremo a eseguire in modo aggressivo il nostro piano strategico che si concentra sulla trasformazione dello streaming per accelerare la redditività, semplificando la nostra organizzazione, inclusiannuali, e migliorando il bilancio aumentando il free cash flow e ottimizzando il nostro mix di attività - hanno aggiunto - Siamo fiduciosi che il nostro piano genererà valore a lungo termine sfruttando i nostri contenuti di successo mentre continuiamo a trasformare Paramount per il futuro".