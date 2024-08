FABO, Maurizio Fagni acquista l'intero capitale. UniCredit supporta il family buy out

UniCredit

(Teleborsa) -, azienda toscana operante nel settore dei nastri autoadesivi, hae portato a termine il passaggio della totalità delle quote azionarie a, già socio e direttore generale dell'azienda.L'è stata supportata da, che ha fornito le risorse finanziarie e i servizi di advisory necessari per la chiusura del deal."Abbiamo portato a termine questa operazione grazie al concreto supporto di UniCredit, che ci ha dimostrato fin da subito piena disponibilità - ha commentato Fagni - FABO è pronta a proseguire con. Sono sicuro che insieme alla mia famiglia e con il contributo di tutti i collaboratori riusciremo a crescere e ad essere sempre più competitivi sul mercato".La società, fondata nel 1971, è presente con la propria offerta in oltre 40 paesi del mondo e occupa, nel suo stabilimento di Larciano, circa 200 persone. Ha chiuso il 2023 con un, di cui il 70% derivante dall'export.