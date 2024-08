Intermarine (Immsi), consegnata a SNAV la nuova unità veloce per Golfo di Napoli

Immsi

(Teleborsa) -(società controllata dal gruppo) ha consegnato alla società di navigazione(Gruppo MSC) la(HSC) denominata SNAV SIRIUS, nave di ultimissima generazione per i collegamenti marittimi a corto raggio, che opererà nel Golfo di Napoli."L'unita veloce SNAV SIRIUS, progettata dalcon l'impiego delle più avanzate tecnologie di progettazione industriale, è un esempio di eccellenza ingegneristica italiana e rappresenta il frutto di anni di ricerca ed impegno profuso nel settore marittimo per offrire prodotti di qualità, innovativi, efficienti e sostenibili ai propri clienti armatori - si legge in una nota - Unità moderna e dotata di tutti i comfort, garantisce ai turisti e ai pendolari navigazioni veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo".La nuova unità è di dimensioni similari all'HSC SNAV ORION impiegato da diversi anni da SNAV nei collegamenti con le isole del Golfo ma completamente rinnovata. Il sistema propulsivo è costituito daomologati IMO III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione completi di sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) capaci di abbattere sensibilmente le emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con, il cui utilizzo contribuisce a ridurre fino al 90% le emissioni di CO2 (Well to Wake).