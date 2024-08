Jefferies rivede target price su risparmio gestito italiano

Jefferies

(Teleborsa) -ha. In particolare, gli analisti hanno tagliato il TP sua 37,40 euro per azione dai precedenti 39,10 euro, ha incrementato quello sua 13,10 euro per azione dai precedenti 10,90 euro, ha alzato quello sua 14,80 euro per azione dai precedenti 12,60 euro.Discreta la performance di, che si attesta a 38,1 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,23 e successiva a 38,61. Supporto a 37,85.Si muove al rialzo, che si attesta a 10,26 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 10,3 e successiva a 10,4. Supporto a 10,2.Migliora l'andamento di, che si attesta a 14,03 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,07 e successiva a 14,16. Supporto a 13,97.