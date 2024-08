JetBlue Airways raccoglierà oltre 3 miliardi di dollari attraverso bond e prestiti

JetBlue Airways

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost statunitense, ha annunciato che JetBlue e JetBlue Loyaltys, una sussidiaria indiretta interamente posseduta da JetBlue, intendono avviare un'di un importo complessivo didi dollari digarantite con scadenza nel 2031 (le Loyalty Notes) e lanciare unsenior garantito con scadenza nel 2029 per un importo complessivo didi dollari (il Loyalty Term Loan).Le Loyalty Notes saranno garantite dalclienti di JetBlue, TrueBlue. Gli emittenti intendono utilizzare i proventi netti delle Loyalty Notes e del Loyalty Term Loan per scopi aziendali generali.Separatamente, la compagnia aerea ha anche affermato che avrebbe raccoltodi dollari tramite un'emissione di obbligazioni, la maggior parte dei quali sarebbe stata utilizzata per rifinanziare il debito esistente.