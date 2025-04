SIMEST (Gruppo CDP), approvato progetto di bilancio 2024: utile netto a 7,7 milioni, +120%

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di SIMEST, la società per l'internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), riunitosi sotto la presidenza di, ha approvato la relazione finanziaria al 31 dicembre 2024, illustrata dall'amministratore delegatoNel corso dell'anno,, in linea con le strategie della Capogruppo CDP, – si legge in una nota – ha proseguito l'attività in supporto della crescita estera del Made in Italy, generando un forte impatto sull'internazionalizzazione delle imprese e sull'export nazionale. Le risorse impegnate hanno raggiunto circa 8 miliardi di euro (+11% vs '23), in favore di oltre 4mila imprese (+40% vs '23), per il 90% PMI. L'utile netto è pari a 7,7 milioni di euro (+120% vs '23).I risultati positivi conseguiti nel periodo hanno determinato unache si attestano a circa 30 miliardi, con circa 16mils clienti attivi, di cui oltre il 90% PMI, in 123 Paesi. Le risorse impegnate hanno generato un, con oltre 130mila posti di lavoro. Le imprese servite, soprattutto PMI che operano principalmente nel settore manifatturiero, sono localizzate per il 16% nel Mezzogiorno, rispetto al 9% medio delle imprese esportatrici.Realizzate operazioni per oltre 220 milioni di euro (+31%) di cui 100 milioni di euro a valere su risorse proprie e 120 milioni a valere su risorse del Fondo di Venture Capital gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI). In linea con la strategia della Capogruppo Cassa Depositi e Prestiti – per il miglioramento della performance ambientale, sociale e di governance – in oltre il 90% delle operazioni di investimento partecipativo sono stati integrati dei KPI ESG.Realizzate oltre 700 operazioni in favore di circa 4mila imprese (90% PMI) per circa 1,7 miliardi di finanziamenti accolti (+15% vs '23). L'attività è gestita in convenzione con il MAECI attraverso il Fondo 394/81.Realizzate operazioni per complessivi 6 miliardi di euro (+5% vs '23), contribuendo all'abilitazione di migliaia di PMI delle filiere produttive. L'attività è gestita in convenzione col MAECI attraverso il Fondo 295/73.