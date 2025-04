Republic Airways e Mesa Air si fondono per creare compagnia regionale più grande

Mesa Air Group

(Teleborsa) - Republic Airways Holdings ehanno stipulato une creare una compagnia aerea regionale leader quotata in Borsa in una. Dopo la chiusura, la società combinata verrà rinominata Republic Airways Holdings e si prevede che rimarrà quotata al NASDAQ con il nuovo simbolo "RJET"."L'annuncio di oggi è un entusiasmante passo successivo nella storia di oltre 40 anni di Mesa, che rappresenta il miglior risultato per i nostri azionisti, dipendenti e tutti i nostri stakeholder - ha affermato Jonathan Ornstein, CEO di Mesa, una compagnia aerea regionale con sede a Phoenix, Arizona. "Riunendo il meglio delle nostre organizzazioni, creeremo unoffrendo al contempo opportunità di avanzamento ai nostri dipendenti", ha aggiunto.è una delle principali compagnie aeree regionali sin dalla sua fondazione nel 1974 ed è ora una delle più grandi compagnie aeree regionali degli Stati Uniti. Ha una flotta di oltre 240 velivoli Embraer 170/175 e ha trasportato circa 17,5 milioni di passeggeri su oltre 300.000 voli nel 2024. Nel 2024, Republic ha registrato un utile netto di circa 65 milioni di dollari su ricavi totali di circa 1,5 miliardi di dollari. Mesa gestisce una flotta di 60 aeromobili Embraer 175 con oltre 250 partenze giornaliere programmate e impiega circa 1.700 dipendenti.La società post-fusione manterrà un'unica("E-Jet"), con oltre 1.250 partenze giornaliere.Si prevede che ladi dollari, margini ante imposte dal 7% al 9%, esclusi i costi una tantum di fusione e integrazione, e un EBITDA rettificato superiore a 320 milioni di dollari. Come parte della transazione, Mesa non contribuirà ad alcun debito alla compagnia aerea combinata.Alla chiusura della transazione, glidelle azioni ordinarie della società combinata. Gli azionisti di Mesa deterranno un minimo del 6% e fino al 12% della società combinata a seconda del raggiungimento da parte di Mesa di determinati criteri pre-chiusura.