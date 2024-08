Mezzogiorno, crescita confermata anche per il 2024: a trainare è l'export

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La congiuntura economica del, dopo un 2023 positivo (Pil +1,3% rispetto al +0,9% dell’Italia), si conferma in crescita anche nel 2024, contribuendo attivamente alladel Paese. Il Sud tiene, quindi, il passo col resto del Paese, confermando la voglia di investire delle imprese seppur con un approccio più prudente ed attento alle. Emerge una maggior attenzione circa le strade da percorrere in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti, ancora non ben delineati: iin atto, le dinamiche del mercato, l’avvio di una nuova programmazione dei fondi strutturali e le “incertezze” dei percorsi tecnologici da intraprendere (soprattutto in alcuni settori) sono alcuni dei principali elementi che influiscono sulla definizione di una chiara via da intraprendere.È il messaggio che emerge dall’ultimo numero del “” pubblicato da SRM, Centro Studi collegato al gruppo, che fornisce una visione del Sud diversa, in cui la voglia di investire, la presenza di realtà innovative e le prospettive di crescita evidenziano numeri inattesi e forniscono spunti di riflessione e di policy per la crescita del Paese.Cresce l’: al I trimestre dell’anno, si registra un +5,8% (in controtendenza con il dato Italia che vede un calo del 3,5%). Aumenta l’occupazione: a fine 2023 nel Mezzogiorno si contano 6,3 milioni di occupati, quasi il 27% del totale Italia, con una crescita maggiore del dato nazionale (+3,1%, contro +2,1%). Si rafforza il: nonostante un lieve calo delle imprese, cresce il numero delle Società di capitale con un +4% al I semestre 2024 rispetto al dato 2023 (+3,3% in Italia). Al Sud si contano anche, a luglio 2024, 607 PMI innovative, pari al 21% dell’Italia e in crescita del 16,3% rispetto all’anno precedente (Italia +13,4%); le, dal canto loro, sono 3.702 (il 28,8% dell’Italia) e, nonostante un calo, mostrano performance migliori rispetto al dato nazionale (-1,7% contro -7,2%).Il ruolo delleè centrale in una logica di sviluppo futuro e quelle del Mezzogiorno confermano la “”. Dalla survey SRM rivolta a 700 imprese manifatturiere del Paese (delle quali 300 al Sud) emerge che, anche se si prediligono scelte più ponderate (e tradizionali) dopo il “” evidenziato nell’ultimo triennio (i 2/3 degli investienti sono di tipo tradizionale e finalizzati a migliorare le potenzialità strutturali), il 34% è in ambiti innovativi legati al, allae alla(28% la media Italia).Si conferma, quindi, per il Sud, la voglia di giocare un ruolo di primo piano per la crescita del Paese e lepresenti, unite alle connessioni fisiche e digitali che l’area mostra e alla competitività del suo sistema imprenditoriale, sono il punto di partenza: Mare, Energia, Turismo, Ambiente sono alcuni dei settori strategici su cui puntare. I porti, la logistica e lo shipping sono gli elementi che muovono l’economia del mare e che possono favorire la competitività del Paese. Grandi sono le potenzialità logistiche del Sud: i porti meridionali servono il 47% del traffico merci del Paese pari a 224 milioni di tonnellate al 2023 (-1,4%; in Italia -3,2%). La, anche grazie al Piano strategico recentemente approvato, può contribuire significativamente alla crescita della loro competitività.Dal punto di vista dell’energia, il Mezzogiorno si conferma essere il serbatoio didel Paese con oltre il 39% del totale dei GWh generati da fonti rinnovabili (e punte nell’eolico che superano il 96%). Si confermano anche i buoni segnali della, grazie alla componente straniera: con oltre 24,3 milioni di arrivi e 86,1 milioni di presenze si raggiunge quasi la parità con i valori pre-pandemici (99,5%; in Italia +102,4%). Le sole presenze straniere hanno già raggiunto il 101% e le previsioni per il 2024 non lasciano dubbi sul pieno recupero di tutti i valori.Rilevante per l’economia dell’Area è, inoltre, l’. Nel primo caso, cresce la sensibilità per tutto ciò che impatta sull’ambiente e al Sud si contano, ad esempio, 231 Comuni Rifiuti Free con una crescita del 31% nell’ultimo anno (in Italia +11%). Guardando al Sociale, invece, il Sud si conferma la seconda Area del Paese per Istituzioni Non profit (poco meno di 100mila), in lieve crescita nell’ultimo anno (+0,2%; in Italia -0,5%).