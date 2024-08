Balzo record del VIX, BofA: è stato un problema di liquidità

Bank of America

(Teleborsa) - Lunedì scorso, 5 agosto, ilnel pre-market di Wall Street, u. A causare questo movimento estremo dell'indice, che si basa sulle opzioni dell'S&P 500, è stata più la mancanza di liquidità che una vera paura per le sorti del mercato azionario, suggerisce un'analisi di(BofA).Gli analisti fanno notare che altre fonti di liquidità overnight come il Bitcoin, il franco svizzero, il credito IG, il rame e, naturalmente, il Nikkei e lo yen hanno registrato movimenti sproporzionati e un'il 5 agosto, il che dimostra ulteriormente quanto la fragilità sia diffusa nei mercati e quanto i mercati possano diventaredovuti a squilibri estremi tra domanda e offerta.L'(2 agosto) del VIX è stato ancora più notevole considerando che si è verificata su un semplice calo del -4,4% nei future S&P. La velocità con cui lo shock si è dissipato la scorsa settimana ha però aumentato la convinzione di BofA su come siano andate in realtà le cose, poiché una rapida inversione è un segno distintivo degli shock di fragilità a causa della loroInizialmente gli analisti hanno ipotizzato che l'sia stata probabilmente la causa principale di questo shock di fragilità. Ma l'analisi dei dati di posizionamento e liquidità suggerisce invece che questo picco del VIX "è stato molto meno dovuto al panico degli investitori che cercavano protezione o coprivano l'esposizione short alla volatilità azionaria statunitense a livelli stratosferici, e molto di più all'sia nei derivati S&P che VIX", si legge nella ricerca.Gli analisti ricordano che i singoli titoli azionari statunitensi (in particolare la tecnologia a grande capitalizzazione su in corrispondenza di trimestrali e altri catalyst) hanno sperimentato una. Questa instabilità ha iniziato a filtrare a livello di indice con la storica rotazione da large-cap a small-cap osservata nella prima metà di luglio. Poco dopo, la serie di S&P senza un down-day superiore al 2% si è interrotta il 24 luglio a 400 giorni di negoziazione.Lehanno solo aggiunto turbolenza alla fine di luglio, con la combinazione di un aumento dei tassi a sorpresa da parte della BoJ e un potenziale taglio dei tassi da parte della Fed che ha accelerato lo scioglimento delle operazioni di carry trade in yen con leva finanziaria. Le sorprese deidi venerdì 2 agosto hanno generato un passaggio al "risk-off". Tuttavia, alla chiusura del 2 agosto, il VIX era ancora solo di 23 punti.La turbolenza del mercato ha iniziato a, con il Nikkei in calo del -12,4%, il suo più grande calo giornaliero da ottobre 1987. Contemporaneamente al calo del Nikkei, tra mezzanotte e le 2 del mattino del 5 agosto il future VIX è salito di circa 10 punti a 37,1, su un volume notevolmente basso (14.000 contratti scambiati durante la finestra di due ore contro i 300.000 dell'intera sessione). Il rapporto tra la variazione notturna e il volume è "molto più alto" dei ratio giornalieri osservati storicamente in altri shock di volatilità.Alle 3:15 del mattino l'indice VIX ha iniziato a ticchettare vicino a un livello iniziale di 42. Come punto di riferimento basato sui livelli di chiusura finora nel 2024, lo spread bid-ask mediano incorporato nelle strisce di opzioni S&P sottostanti nel VIX è stato di 0,34 punti vol. Invece, loiniziale del VIX era di 15-20 punti vol (), probabilmente perché i future VIX che andavano in tilt hanno agito come un meccanismo di segnalazione ai market maker per tirare liquidità e ampliare gli spread, con l'impatto di tale fenomeno che è stato amplificato a causa dell'ora del giorno.Quali sono le implicazioni più ampie di questo ultimo shock di fragilità? Secondo Bank of America sono tre quelle più evidenti: ilnelle opzioni out-of-the-money (OTM), quindi può sopravvalutare la "paura", in particolare al di fuori dei normali orari di negoziazione; più in generale, laed è improbabile che migliori finché i market maker sono "short fragility" e incentivati a tirare fuori liquidità in condizioni di stress quando i partecipanti al mercato ne hanno più bisogno; le negoziazioni short sulla volatilità negli Stati Uniti non hanno registrato un "clearing event" il 5 agosto, contrariamente a quanto alcuni hanno suggerito, con gli exchange-traded fund (ETF) short VIX che hanno registrato forti afflussi il 5 agosto stesso e anche il 6 e 7 agosto.