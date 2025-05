Italgas, ok Consob ad aumento di capitale da 1,02 miliardi di euro. Sconto del 24,8%

Italgas

(Teleborsa) -relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di nuova emissione di, rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di 1.020 milioni di euro, comprensivi di sovraprezzo.È previsto che: iper la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza,al 19 giugno 2025 (estremi inclusi); e che i Diritti di Opzione siano negoziabili su Euronext Milan dal 2 giugno 2025 al 13 giugno 2025 (estremiinclusi).Il CdA ha deliberato di determinare inal quale saranno offerte le azioni Italgas rivenienti dall'aumento di capitale, da imputarsi quanto a 1,240 a capitale sociale e quanto a 3,786 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime 202.938.478 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 4 Diritti di Opzione.Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno(Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni Italgas, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana delle azioni Italgas al 28 maggio 2025. Il controvalore complessivo sarà pertanto pari a massimi 1.019.968.790,43 euro., in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner e Banca Akros, in qualità di co-global coordinator and joint bookrunner, hanno sottoscritto ilrelativo all'aumento di capitale e si sono impegnati a sottoscrivere eventuali azioni rimaste inoptate al termine dell'offerta in Borsa, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a 755 milioni di euro. La restante parte sarà sottoscritta dall'azionista di maggioranza CDP Reti per l'intera quota di propria spettanza.