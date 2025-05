BCE, BofA: stanno finendo le scuse per non scendere sotto il 2%

Bank of America

(Teleborsa) - La(BCE)nella riunione della prossima settimana, in cui la. Lo prevedono gli economisti diin una ricerca sul tema, sostenendo che ciò dovrebbe avvenire in presenza di prospettive di crescita più deboli a breve termine e di un piccolo, e persistente, undershoot dell'inflazione. Inoltre, l'incertezza sulle previsioni è elevata, dato che non ci è chiaro quanto del pacchetto fiscale tedesco verrà incorporato.Oltre a ciò, Bank of America si aspetta che la presidente Christine Lagarde sottolinei i tre elementi consueti della discussione della BCE (inflazione in linea con i tempi, forte incertezza e necessità di essere estremamente dipendenti dai dati). Lae l', pur lasciando aperte tutte le opzioni, dovrebbero essere i temi chiave della conferenza stampa, insieme alla necessità di essere flessibili e di rimanere pronti in vista di potenziali cambiamenti nella politica commerciale nelle prossime settimane.Tuttavia, Bank of America si aspetta anche un riconoscimento maggiore rispetto ad aprile del fatto che la porta è aperta a un abbassamento dei tassi al di sotto del 2%. È. L'incertezza sulla configurazione tariffaria tra poche settimane e le potenziali ritorsioni da parte dell'UE offrono loro una copertura sufficiente per non impegnarsi ulteriormente, almeno non ancora.