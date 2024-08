Ferragosto, sindacati contro l'apertura dei supermercati

(Teleborsa) - Le categorie del commercio dihanno criticato l'apertura – anche per l'intera giornata – di diverse catene di. Una scelta, quella di restare aperti nei superfestivi, diventata ormai una consuetudine non solo nelle grandi città turistiche, ma anche nei piccoli centri, in linea con molti Paesi europei. Laha apertamente invitato le famiglie al boicottaggio della spesa mentreha chiesto maggiori garanzie per chi domani è chiamato a prestare lavoro."Non c'è obbligo lavorativo per legge – ha dichiarato al Tg1 il segretario generale della Uiltucs,– ma una legislazione che liberalizza tutti gli orari commerciali costringe di fatto i lavoratori del settore ad andare a lavorare. Si tratta di lavoratori spesso malpagati o sottopagati. Quindi, bisogna cambiare la legge".