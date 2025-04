Lavoro, Everli sottoscrive ipotesi accordo integrativo

(Teleborsa) - Sottoscritto dal'ipotesi di accordo integrativo per iL’ipotesi di accordo,rende stabile un sistema di regolamentazione aziendale che favorisce la valorizzazione dell’affidabilità, dell’esperienza maturata, della professionalità e della qualità del servizio offerto dagli shopper. Il sistema bilancia l’esigenza di incentivare comportamenti virtuosi con il rispetto del principio di equità e pari opportunità per tutti gli shopper coinvolti.L’ipotesi di accordo - spiega la nota -riteri chiari e trasparenti circa la distribuzione delle proposte di incarico e il funzionamento dell’indennità di disponibilità prevista dall’Accordo Nazionale, nonché bonus ed incentivi per gli shopper più esperti. Comprende anche disposizioni sul bilanciamento tra tempi di vita e tempi di lavoro e sulla sicurezza sul lavoro.sostenuto da Everli tra i sindacati, le rappresentanze dei lavoratori e Assogrocery, l’associazione che rappresenta le aziende operanti nel settore della spesa e consegna online di alimentari e articoli per la casa. Tale accordo aveva comportato l’introduzione di un compenso minimo per incarico, bonus e maggiorazioni, rimborsi chilometrici e indennità di disponibilità, oltre che adeguati livelli di sicurezza sul lavoro e le opportune tutele in caso di malattia, infortunio e maternità/paternità.“L’intesa rende Everli un esempio virtuoso nell’ambito delle società di e-grocery e testimonia l’attenzione che l’azienda pone verso i propri shopper che costituiscono la nostra spina dorsale e ci rappresentano nelle case degli italiani – ha commentatoCeo di Everli – Siamo molto soddisfatti del clima di collaborazione instaurato con i sindacati e i rappresentanti degli shopper e auspichiamo una larga approvazione da parte degli shopper”