Nuove 8 ore di sciopero dei metalmeccanici: sindacati contro lo stallo delle trattative

(Teleborsa) - I sindacati deihanno annunciato. La mobilitazione fa seguito allo sciopero unitario del 28 marzo scorso e si rende necessaria, spiegano i, a fronte dell’immobilismo delle controparti che, dopo oltre otto mesi dalla scadenza del contratto, non hanno mostrato disponibilità a riaprire il confronto."La scelta di Federmeccanica e Assistal di insistere sulla loro 'contropiattaforma' è– sottolineano i sindacati – perché annulla le rivendicazioni salariali e normative presentate, ignorando gli impegni presi con il precedente rinnovo del Ccnl. È indispensabile ripartire dalla piattaforma sindacale, soprattutto alla luce delle difficoltà che affrontano lavoratori e imprese".Alla preoccupazione per il blocco delle trattative si somma il, aggravato dai dazi USA e dall’instabilità industriale nazionale. I sindacati accusano le controparti di voler ridimensionare diritti e salari, delegittimando il ruolo della rappresentanza sindacale.Per queste ragioni, oltre alle nuove 8 ore di sciopero, vLa mobilitazione si estende anche al contratto Unionmeccanica-Confapi, scaduto a dicembre. Dopo l’incontro del 17 marzo, giudicato insoddisfacente dai sindacati, è stato avviato un, anch’essa in fase di stallo. "È urgente – concludono Fim, Fiom e Uilm – che Unionmeccanica-Confapi chiarisca chi sia l’interlocutore effettivo per il rinnovo contrattuale e inizi a fornire risposte coerenti con le richieste della piattaforma sindacale."