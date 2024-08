Volkswagen, Fitch conferma rating "A-" con outlook stabile

Volkswagen

(Teleborsa) - Fitch Ratings hail Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di, colosso tedsco del settore automotive, a "" con unLa conferma riflette l'aspettativa dell'agenzia di rating che lae ladi VW rimarranno in linea con le sue sensibilità di rating nonostante accantonamenti significativi e altre voci di ristrutturazione e investimenti crescenti guidati dall'elettrificazione e dalla transizione del software.Le sfide relative al panorama competitivo in Cina e all'ottimizzazione dell'impronta per alcuni marchi sono incorporate nella previsione dia medio termine del 7%-8%. Inoltre, prevede un(FCF) di circa il 2% su base sostenibile, nonostante il pesante programma di investimenti da 165 miliardi di euro a 170 miliardi di euro attualmente in corso, che è in linea con il rating.I rating riflettono anche un, una buona diversificazione geografica e una gamma di prodotti che copre quasi tutti i segmenti di auto e veicoli commerciali. Fitch ritiene che la struttura del capitale di VW sia solida in base al suo rating e in linea con quella di altri produttori di apparecchiature originali (OEM) per automobili con un elevato grado di investimento.