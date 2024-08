UE autorizza acquisizione di I-Tracing da parte di Eurazeo e Oakley Capital

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del regolamento europeo sulle concentrazioni, l'del controllo congiunto dida parte di Eurazeo Global Investor, entrambe con sede in Francia, e di Oakley Capital, con sede in Lussemburgo. L'operazione riguarda principalmente il settore della cybersecurity.La Commissione ha concluso che la concentrazione progettata, dato che le società non sono presenti sugli stessi mercati o su mercati collegati verticalmente. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.