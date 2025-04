Finance For Food, si dimette l'AD Francesco Berti. Al suo posto Luca Perconti

Finance for Food

(Teleborsa) -(FFF), società di consulenza quotata su Euronext Growth Milan che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili, ha comunicato cheper intraprendere un nuovo percorso professionale con una primaria multinazionale. Berti non detiene azioni FFF.Il Consiglio di Amministrazione ha, attribuendo allo stesso i poteri e le deleghe operative e gestionali precedentemente attribuite a Berti. Il neo-nominato Amministratore Delegato rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti.Perconti svolge da sei anni il ruolo di Equity Capital Market Advisor presso. In precedenza, ha lavorato per Advancesim e Methorios Capital."Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per questa- ha commentato Perconti - Sono entusiasta di poter contribuire al raggiungimento di obiettivi tangibili e alla promozione di una crescita sostenibile, specialmente in questo periodo storico caratterizzato da profondi cambiamenti".Il CdA ha inoltre deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci nella prima occasione utile il, così da meglio rappresentare il nuovo business model del gruppo facente capo a FFF che, ad esito della recente acquisizione della società D&P, è in evoluzione verso un'offerta generalista e non più correlata prevalentemente all'industria agroalimentare.