Warner Bros Discovery, S&P taglia outlook a "negativo" per debolezza segmento TV

Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha abbassato l'su(WBD) a "" da "stabile" e confermato ildi credito dell'emittente "".Le prospettive negative riflettono le aspettative che lanel 2024 a 4,4x e scenderà a 3,8x nel 2025, il che è superiore alla soglia di 3,5x per il rating. Inoltre, la potenziale perdita dei diritti di trasmissione NBA a partire dalla seconda metà del 2025 potrebbe esacerbare un contesto già difficile per il suo segmento televisivo e mettere ulteriormente sotto pressione gli sforzi di riduzione della leva finanziaria nel 2026 e oltre."La performance operativa del primo semestre di WBD ha deluso le nostre aspettative, principalmente a causa del- si legge nel report - Di conseguenza, abbiamo abbassato le nostre previsioni per il 2024 e il 2025 e ora consideriamo più impegnativa la capacità di WBD di ridurre organicamente la leva finanziaria a 3,5x nel 2025".