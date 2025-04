Chiusura contrastata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,00%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.612 punti.Sulla parità il(-0,02%); in frazionale progresso l'(+0,47%).(+1,63%),(+1,25%) e(+1,07%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,10%),(+2,33%),(+2,22%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Al top tra i, si posizionano(+3,47%),(+3,19%),(+3,06%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,75%.Scende, con un ribasso del 4,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,41%.