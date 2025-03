Brillante il listino americano dopo la Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

informatica

Boeing

American Express

IBM

Chevron

Intel

Dow

Amgen

Johnson & Johnson

Warner Bros Discovery

Atlassian

Tesla Motors

DexCom

Intel

Gilead Sciences

Kraft Heinz

Moderna

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati al 4,25%-4,50%. Ilmostra una plusvalenza dello 0,92%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 5.675 punti. In rialzo il(+1,3%); sulla stessa linea, sale l'(+1,15%).La Banca Centrale americana ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica, ma non al punto da pronosticare una recessione, mentre ha alzato le attese di inflazione già vittima dei nuovi dazi commerciali dell'amministrazione Trump. In generale, la Fed ha avvertito che "l'incertezza attorno alle prospettive è aumentata".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,90%),(+1,59%) e(+1,42%).Al top tra i(+6,84%),(+3,02%),(+2,16%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,12%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,10%),(+4,74%),(+4,68%) e(+3,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,47%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,45%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 224K unità; preced. 220K unità)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -330 Mld $; preced. -3.109 Mld $)13:30: PhillyFed (atteso 8,8 punti; preced. 18,1 punti)15:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -4,9%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 3,95 Mln unità; preced. 4,08 Mln unità)15:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,3%)14:45: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).