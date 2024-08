Brenntag annuncia due acquisizioni in Brasile

Brenntag

(Teleborsa) -, colosso tedesco della chimica, ha annunciato l'di PIC Quimica e Farmaceutica (PIC) e PharmaSpecial Especialidades Quimicas e Farmaceuticas (PharmaSpecial) in Brasile. Questa acquisizione amplia significativamente la posizione dell'azienda nel crescentePIC e PharmaSpecial sonodi prodotti chimici speciali a conduzione familiare, che servono grandi clienti e farmacie nazionali di preparazione nei settori farmaceutico, della cura della persona e di altre scienze biologiche."PIC e PharmaSpecial hanno creato un ampio portafoglio di fornitori di livello mondiale e servizi a valore aggiunto che sono altamente compatibili con la nostra strategia farmaceutica globale - ha commentato, Global President Pharma - Brenntag Specialties - Non vedo l'ora di far crescere la nostra attività nella regione per espanderci su questa base".Fondate nel 1991 e con sede a Itapevi, in Brasile, le due aziende hanno generatoper circa 11 milioni di euro nel 2023. I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati divulgati.