IEG acquista il 51% di Fenagra. Salgono a 12 le manifestazioni della controllata in Brasile

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha, organizzata da Editora Stilo, che entra così nel portafoglio della controllata IEG Brasil. Questa acquisizione è l'operazione più importante messa a segno finora da IEG in Brasile: un investimento su un settore centrale come l'agrobusiness, la nutrizione animale, oli e grassi.La 18esima edizione di, dal 13 al 15 maggio 2025 nel Padiglione principale del Distretto Anhembi, a, sarà da record con 230 espositori da 17 paesi (Europa, Asia, Sud America, Stati Uniti e Australia) e 16.000 metri quadrati espositivi."La sfida dell'internazionalità - dice l'- ci sta garantendo ottimi risultati. La strategia di geo-clonare i nostri prodotti leader o acquistarne altri all'estero, si è dimostrata vincente. Oggi il nostro fatturato viene prodotto in dieci Paesi del mondo, dal Brasile al Messico, dagli Emirati Arabi all´Arabia Saudita, da Dubai a Singapore, dalla Cina al Canada, agli Stati Uniti. Stiamo consolidando una ventina di fiere all´estero con conseguenti ricadute di business sui nostri territori italiani".Con un fatturato in Brasile che di circa 30 milioni di real,, confermando l'obiettivo di diventare uno dei primi cinque organizzatori fieristici del Paese e ha in portafoglio 12 fiere nei settori della costruzione civile e infissi, del trattamento superfici, geotecnologie, droni, spazio, facility management, salute e nutrizione: Fesqua, Fesqua Vetro, Ebrats, Feipat, DroneShow, MundoGEO Connect, SpaceBR, e-VTOL, Expo InfraFM, Smart City Business Brasil e Fenagra.