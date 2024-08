La canadese Couche-Tard fa un'offerta per acquisire la giapponese Seven & i

(Teleborsa) - Il colosso giapponese, proprietario dei minimarket 7-Eleven, ha confermato le indiscrezioni di stampa che parlavano della ricezione di unada parte della canadeseLa società ha parlato di unaper acquisire tutte le azioni in circolazione. Il board ha formato un Comitato speciale, composto esclusivamente da amministratori esterni indipendenti, guidato da Stephen Hayes Dacus, in qualità di presidente del board, per esaminare la proposta.Il Comitato speciale intende condurre unadella proposta, dei piani autonomi della società e di altre alternative per aumentare il valore aziendale", dopodiché verrà fornita una risposta a Couche-Tard.Né il board e né il Comitato speciale hanno preso alcuna decisione in questo momento per accettare o rifiutare la proposta di Couche-Tard, percon Couche-Tardo per perseguire qualsiasi transazione alternativa, viene sottolineato.Dopo le indiscrezioni, le azioni di Seven & i hanno preso il volo sulla Borsa di Tokyo, chiudendo, per una capitalizzazione di 5,6 miliardi di yen (circa 38 miliardi di dollari). Couche-Tard, che gestisce i minimarket Circle-K, è valutata circa 58 miliardi di dollari.