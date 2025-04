Fiera Milano, perfezionato accordo vincolante per acquisire il 51% di Expotrans

Fiera Milano

(Teleborsa) -comunica di aver sottoscritto in data odierna unper l’acquisizione del 51% del capitale sociale di, società leader in Italia nei servizi di logistica per fiere, congressi ed eventi internazionali. L’operazione si inserisce nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024-2027, che prevede un’espansione del Gruppo lungo la catena del valore e il rafforzamento del posizionamento di Fiera Milano come fornitore di servizi integrati per espositori e organizzatori di eventi.In particolare, l’di Expotrans punta a internalizzare la gestione della logistica fieristica, ottimizzando i flussi di movimentazione merci all’interno del quartiere espositivo di Rho e ampliando l’offerta nei servizi di spedizione nazionale e internazionale a espositori e organizzatori."L’integrazione di Expotrans nel nostro ecosistema rappresenta un’evoluzione naturale nel percorso di crescita di Fiera Milano. La movimentazione delle merci è un elemento strategico per garantire efficienza, sicurezza e qualità nei grandi eventi, e poter contare su una società leader in questo settore ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come fornitore di servizi integrati - ha commentato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano,-. Questa operazione ci consente di offrire agli espositori e agli organizzatori un’esperienza sempre più fluida e completa, combinando la logistica con gli altri servizi diallestimento e progettazione. L’obiettivo è sviluppare un sistema integrato capace di rispondere in modo ancora più efficace e competitivo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, consolidando il ruolo di Fiera Milano come punto di riferimento per l’industria fieristica e congressuale. Con l’ingresso di Expotrans nel perimetro del Gruppo, desidero rivolgere un caloroso benvenuto ai colleghi e al management della società in questa nuova fase di collaborazione, un percorso condiviso che rafforza la competitività reciproca e consolida la proposta di valore per i nostri stakeholder"."Dopo oltre 20 anni di collaborazione tra Fiera Milano ed Expotrans, l’operazione in essere rappresenta un ulteriore passo verso il perfezionamento dell’offerta di servizi integrati a organizzatori, espositori e allestitori di fiere internazionali. L’obiettivo è offrire agli espositori italiani le migliori competenze per agevolare la loro partecipazione a fiere estere, e agli operatori stranieri soluzioni complete che incentivino l’interesse a esporre nel nostro Paese. Entrare a far parte del Gruppo Fiera Milano moltiplicherà le possibilità di sviluppo della nostra attività internazionale e darà ulteriore impulso a piani di investimento in soluzioni informatiche che accompagnino l’offerta dei nostri servizi, migliorandone l’efficienza e la sostenibilità, a beneficio di tutti i nostri stakeholder", ha dichiarato LlAmministratore Delegato di Expotrans,