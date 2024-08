OPA Saras, Vitol all'87,7% del capitale. L'offerta sarà riaperta

Saras

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, l'offerente(controllata di Vitol) ha comunicato che sulla base dei risultati provvisori verrà a detenere complessive 833.925.733 azioni, pari a circa ilAlla chiusura del periodo di adesione risultano- come comunicato da UniCredit in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni - 348.643.397 azioni, pari a circa il 36,661% del capitale sociale e a circa il 67,243% delle azioni oggetto dell'offerta. L'offerente ha effettuatoper complessive 52.768.618 azioni, pari a circa il 5,549% del capitale sociale.Ilper 5 giorni di Borsa aperta (precisamente per le sedute del 26 agosto 2024, 27 agosto 2024, 28 agosto 2024, 29 agosto 2024 e 30 agosto 2024).