ERG avvia il parco eolico di Bourgogne in Francia

ERG

(Teleborsa) -ha completato la costruzione e(Moulins du Bois), nella regione della Bourgogne-Franche-Comté (Francia).Il parco, che beneficia di un, è costituito da nove turbine Vestas V117 da 3,6 MW, per un totale di, con una produzione annuale stimata di circa 70 GWh, pari al fabbisogno di circa 11 mila famiglie.“Siamo molto soddisfatti per aver recentemente avviato due parchi in Francia, entrambi derivanti dallo sviluppo organico in linea con quanto previsto dal Piano Industriale. - commenta, Amministratore Delegato di ERG - Un significativo passo in avanti per ERG che consolida la propria presenza nel Paese, il secondo mercato di riferimento del Gruppo con una capacità installata complessiva di oltre 700 MW".