Infranity (Generali Investments) contribuisce con 125 milioni in operazione di finanziamento in ERG

ERG

(Teleborsa) -, leader in investimenti in infrastrutture e parte di Generali Investments, ha ricoperto ilper la HoldCo del fondo IFM Net Zero Infrastructure e la partecipazione indiretta dei suoi affiliati in, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infranity ha contribuito con 125 milioni di euro.L'impegno di Infranity nella transizione energetica, avendo investito oltre 4,8 miliardi di euro nel settore. Questo investimento fa parte della strategia di Infranity per sostenere le utility nel loro percorso verso una traiettoria climatica al di sotto dei 2°C."Siamo molto lieti di supportare il finanziamento della HoldCo per il fondo IFM Net Zero Infrastructure e la partecipazione indiretta dei suoi affiliati in ERG - ha detto- Questa partnership sottolinea la convinzione di Infranity che gli investimenti in infrastrutture che favoriscono una transizione energetica sostenibile offrano notevoli opportunità per creare valore a lungo termine e garantire rendimenti adeguati al rischio. Negli ultimi 20 anni, ERG ha dimostrato un forte impegno verso un modello di business sostenibile, grazie alla sua solidità finanziaria, adattabilità e fiducia dei suoi dipendenti".