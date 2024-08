Stellantis conferma ritardo per sito Belvidere ma si oppone ad accuse UAW

Stellantis

(Teleborsa) - "Per garantire la futura competitività e sostenibilità dell'azienda, necessarie per preservare i posti di lavoro nel settore manifatturiero statunitense, è fondamentale che il business case per tutti gli investimenti sia allineato alle condizioni di mercato e alla nostra capacità di soddisfare un'ampia gamma di richieste dei consumatori. Pertanto, l'azienda conferma di aver notificato all'UAW che i(nell'Illinois, ndr), ma mantiene fermamente il suo impegno". Lo afferma in una nota, colosso italiano-francese del settore automotive, dopo che il sindacato statunitense United Auto Workers (UAW) ha detto che alcune sezioni locali che rappresentano i lavoratori di Stellantis si stanno preparando a fare dimostrazioni e potrebbero lanciare uno sciopero a livello nazionale, accusando la casa automobilistica di non rispettare gli impegni di produzione."Come sempre, l'azienda si impegna a impegnarsi con il sindacato in un dialogo produttivo, rispettoso e lungimirante", aggiunge Stellantis, sottolineando che "l'azienda non ha violato gli impegni assunti nella lettera di investimento inclusa nel contratto di contrattazione collettiva UAW del 2023 e"."Infatti - ha continuato - l'UAW ha accettato un linguaggio che consente espressamente all'azienda di modificare gli investimenti sui prodotti e i livelli di occupazione. Pertanto, ilin questo momento".