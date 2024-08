Stellantis, FIM a Urso: accelerare su firma intesa

(Teleborsa) -Lo dice il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano, in un'intervista al quotidiano "Il Giornale" commentando le accuse del capo del sindacato americano Uaw Shawn Fain all'a di, e la decisione di licenziarsottolinea - se si interrompe il filo del dialogo tutto si complica". Sulla situazione di Stellantis in Italia aggiunge: "Si sonoUliano sottolinea come la Fim sia stata la prima a lanciare l'allarme rispetto alla situazione occupazionale: "Tutto è legato all'accordo in itinere. A Melfi sono previsti 5 nuovi modelli, ma occorrono 2 anni di ammortizzatori; il progetto della giga factory a Termoli è sospeso; Comau ceduta; mentre su Mirafiori e Maserati - conclude - Stellantis deve fare chiarezza. Il quadro complessivo è molto incerto. A questo si aggiunge una situazione che vede l'elettrico che cala in Europa e l'arrivo dei cinesi.