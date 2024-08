UK, Antitrust accetta impegni di Meta per uso di dati pubblicitari

Meta Platforms

(Teleborsa) - La(CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, hache affrontano le preoccupazioni della CMA in materia di concorrenza in merito all'uso da parte di, colosso statunitense dei social media che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, di dati ottenuti tramite digital display advertising.In particolare, la CMA ha accettato una variazione degli impegni precedentemente accettati il ??3 novembre 2023. La variazione ora contiene l'opzione di escludere determinati dati pubblicitari di tutti gli inserzionisti dall'essere utilizzati da Meta in Facebook Marketplace. Con questa opzione, gli inserzionisti manterrebbero la