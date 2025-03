La Borsa di New York naviga a vista dopo dati lavoro e immobiliare

Dow Jones

(Teleborsa) - Dopo un esordio debole, Wall Street naviga "a vista" a metà giornata, aiutata da alcuni positivi dati del mercato del lavoro ed immobiliare, che confermano resilienza ed allontanano lo spettro recessione. Informazioni importanti all'indomani della riunione della Fed, che ha confermato un costo del denaro invariato.Ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 41.979 punti, mentre si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.662 punti. Poco sotto la parità il(-0,38%), come pure l', che mostra un calo dello 0,26%.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-0,69%),(-0,50%) e(-0,48%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,29%),(+0,90%),(+0,76%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,95%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,47%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.(+3,78%),(+1,67%),(+1,47%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,06%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,34%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,31%.