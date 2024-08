Mobico avvia vendita dell'unità autobus in Nord America per ridurre debito

Mobico

(Teleborsa) - L'azienda di trasporti britannicaha chiuso ildel 2024 con undi 25,4 milioni di sterline, invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 71,2 milioni di sterline, in aumento del 28,1% (a valuta costante), mentre isono stati pari a 1,65 miliardi di sterline, in aumento del 7,6% (a valuta costante)."Mobico ha ottenuto buone prestazioni nella prima metà del 2024, con una domanda di passeggeri e una crescita dei ricavi costantemente positive - ha commentato ilnel primo semestre, sostenendo la crescita complessiva del gruppo. Abbiamo mantenuto, vinto e mobilitato con successo un nuovo business significativo in diverse parti del gruppo e le nostre iniziative di riduzione dei costi hanno prodotto risparmi leggermente prima del previsto"."Affrontare la nostra leva finanziaria rimane una priorità e, oltre ad aver, abbiamo identificato nuove iniziative di riduzione organica del debito che daranno i loro frutti nella seconda metà - ha aggiunto - Restiamo fiduciosi di raggiungere un utile operativo rettificato per l'anno fiscale 2024 compreso tra 185 e 205 milioni di sterline".