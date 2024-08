UE autorizza acquisizione di AffiniPay da parte di Genstar e TA Associates

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'del controllo congiunto di AffiniPay da parte di Genstar Capital Partners e TA Associates Management, tutte società degli Stati Uniti. AffiniPay è un fornitore di software per soluzioni di pagamento e software per la gestione di studi legali.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.