Snam, Fitch: acquisizione quota VGH aumenta leva ma nessun effetto sul rating

Snam

(Teleborsa) - Ladi, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan,in seguito alla sua pianificata acquisizione da 920 milioni di euro di una quota del 24,99% in Vier Gas Holding (VGH) da Infinity Investment, ma a un livello che è ancora coerente con il suo rating "BBB+" e con l'outlook stabile. Lo afferma Fitch Ratings.VGH possiede indirettamente l'intero capitale azionario di, e opera in un quadro normativo maturo, indipendente e trasparente. Snam stima che OGE abbia un EBITDA di circa 0,63 miliardi di euro e un debito netto di 3,39 miliardi di euro. Snam ha accettato di vendere a Fluxys una quota di circa lo 0,5% del capitale azionario di VGH una volta finalizzata la transazione con Infinity Investments, con conseguente partecipazione azionaria paritaria di Snam e Fluxys in VGH.Fitch ritiene che l'acquisizione siadi Snam annunciata nel Capital Market Day del primo trimestre 2025, che si concentra sullo sviluppo di una rete multi-molecolare paneuropea. OGE è inoltre indirettamente collegata alla rete di Snam, in particolare tramite le consociate di Snam Gas Connect Austria e Trans Austria Gasleitung.Snam ha annunciato che potrebbe finanziare la transazione tramite una. Fitch si aspetta che le metriche di leva finanziaria rimangano commisurate all'attuale rating in entrambi i casi, sebbene con un margine di manovra inferiore rispetto alla precedente previsione.L'agenzia di rating si aspetta unadi 6,8x (6,7x nella precedente previsione) in caso di emissione ibrida (ipotizzando la stessa struttura degli ibridi esistenti e un equity credit del 50%) e un debito medio/RAB+associates invariato al 59% nel 2025-2028. Si aspetta una FFO net leverage media di 7,1x (sensibilità negativa a 7,3x) se Snam finanzia l'operazione utilizzando le risorse esistenti e un debito medio/RAB+associates al 60% (sensibilità negativa al 67%) nel 2025-2028. La previsione non include alcuna iniezione di capitale aggiuntiva in VGH e un dividendo ricevuto da Snam nell'ordine di 30 milioni di euro all'anno.