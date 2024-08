USA, numeri occupati non agricoli rivisti pesantemente al ribasso

(Teleborsa) -. Lo conferma la revisione dei dati sugli occupati non agricoli sino a marzo 2024, pubblicata oggi dal Dipartimento del Lavoro americano, che hala crescita occupazionale diLa revisione dei numeri sulle buste paga appare, che indicavano una revisione di 800mila unità, mentre gli analisti diavevano indicato unper il periodo da marzo 2023 a marzo 2024.La revisione più consistente si è registrata nelcon 819mila occupati in meno rispetto alle stime iniziali, mentre nelsi registra una correzione di 115mila buste paga in meno.Certamente,, che si prepara ad annunciare a settembre il suo primo taglio dei tassi. Questo pensiero sta supportando il mercato statunitense, che prosegue con una intonazione positiva.