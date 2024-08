Bellini Nautica, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Bellini Nautica

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (dai precedenti 3 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 63%.La revisione del giudizio segue l'approvazione, a fine giugno , delconsolidato del Gruppo Bellini per il. Nel corso dei prossimi anni Bellini Nautica, oltre alla crescita delle tradizionali attività del Gruppo Bellini nel trading di imbarcazioni nuove, usate, a marchio Riva e nei servizi accessori correlati, darà, destinata alla produzione e vendita di imbarcazioni di dimensioni comprese tra 36 e 66 piedi a marchio Bellini Yacht. Grazie alla maggiore scalabilità e potenzialità di crescita della nuova linea di business, i ricavi di vendita di Bellini Yacht rappresenteranno una quota crescente del totale dei ricavi consolidati, superando i ricavi derivanti dalle attività tradizionali del Gruppo Bellini.Tenendo conto delle linee guida condivise dalla società, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un Valore della Produzione FY24 pari a 20,45 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,30 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 6,4%. Per gli anni successivi, si aspettano che ilpossa aumentare fino a 57,85 milioni di euro (CAGR 23-27: 32,7%) nel FY27, conpari a 9 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 15,6%), in crescita rispetto a 1,17 milioni di euro del FY23 (corrispondente a undel 6,3%). Per quanto riguarda gli investimenti stimati, si aspettano un2024-2027 pari a circa 5,75 milioni di euro.