Intred, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

Intred

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato il(aper azione dai precedenti 21,50 euro) e confermato la) sul titolo, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, dopo la pubblicazione dei risultati 2024 Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale, gli analisti hannosia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzionepari a 58,50 milioni di euro e un EBITDA pari a 26,30 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità dell'45,0%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 70,50 milioni di euro (CAGR 24-27: 8,0%) nel FY27E, con EBITDA pari a 35,25 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 50%), in crescita rispetto a 24,04 milioni di euro del FY24 (corrispondente a un EBITDA margin del 43,0%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27E una NFP pari a 11,53 milioni di euro.