Stellantis e il futuro dell'automotive in Italia

(Teleborsa) - Il, ha ribadito la necessità che, nonostante i segnali negativi sul fronte della produzione e il ricorso alla cassa integrazione. "Stellantis ha presentato un piano Italia che prevede dicome avevamo concordato con Tavares oltre un anno fa", ha ricordato Urso. Tuttavia, il destino della gigafactory di Termoli rimane incerto, nonostante le risorse impegnate dal PNRR.Il ministro ha inoltreprovenienti dagli Stati Uniti, ma ha ribadito la disponibilità del governo aper accrescere la produzione in Italia. In merito alla remunerazione dell'amministratore delegato Carlos Tavares e agli alti dividendi degli azionisti, Urso ha citato la Costituzione italiana, sottolineando che "il profitto è legittimo, ma non a ogni costo", aspettandosi quindi un impegno sociale da parte dell'azienda.Un commento, da parte di Urso, è arrivato anche suisottolineando come "il vento sia cambiato" e come i fautori del "fondamentalismo ecologico" siano stati penalizzati alle ultime elezioni. Hanel fatto che prevarrà la ragione sull'ideologia, richiamando la necessità di cper salvaguardare imprese e lavoro.In merito all'Urso ha assicurato che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue. Ha spiegato che la sentenza si basa su dati ormai superati e ha sottolineato gli sforzi del governo per mettere in sicurezza il sito, attivando le procedure per la ripresa produttiva e l'assegnazione a nuovi player produttivi.Urso ha anche espresso fiducia nelin merito all'indagine della magistratura sulla gestione Morselli-Mittal, pur evitando di commentare direttamente la questione.