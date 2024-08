Generali, Boccardo: “Gruppo Leone Alato un investimento in ottica di sostenibilità”

Generali

(Teleborsa) - "è la holdingdie rappresenta l’investimento che il Gruppo ha fatto oltre 170 anni fa non solo nella terra ma nel futuro delle persone, coerentemente con quella direzione di, principio ispiratore del piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'". E' quanto affermato da, Amministratore Delegato Gruppo Leone Alato, al Meeting di Rimini."Ed è proprio in ottica di promozione della sostenibilità sociale e ambientale, che è fondamentale- prosegue il manager - circa il 15% del PIL italiano. In questo senso, Generali si impegna innovando la propria offerta per proteggere persone e aziende, progettando soluzioni che amplino la forma di protezione e i benefici comuni da essa derivata".