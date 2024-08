Giornata tonica per l'indice delle società High Tech italiane (+0,76%), acquisti a mani basse su Seco

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'Ilha aperto a 111.854,6, in aumento di 856,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato sotto la parità a 1.084, dopo aver avviato la seduta 1.090.Tra i titoli del, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,81%.Tra le medie imprese quotate sul, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,61%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,61%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo del 3,02%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,01%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,44%.