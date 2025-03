Seco, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Seco

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 3,10 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e ha mantenuto ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale dell'83%.Gli analisti scrivono che, dopo i risultati del 2024 influenzati dal destocking, il portafoglio ordini e il trend book-to-bill suggeriscono ora che è stato. Mentre lavorava sulle efficienze, nel 2024 Seco si è concentrata sull'ampliamento della sua offerta di prodotti anche attraverso partnership, che stanno dando vita a una solida pipeline di nuovi prodotti per la divisione Edge.Questo, insieme a una crescente penetrazione del software IoT CLEA, dovrebbe essere il principale motore di crescita per l'azienda - sostiene Intesa - in uno scenario previsto con una normalizzazione dei tassi di interesse,e un'accelerazione nell'adozione di sistemi di edge computing (HMI) e AI on the edge.