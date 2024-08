Italo conferma la sinergia con SNAV con "Insieme, ovunque"

(Teleborsa) -, la nota azienda di trasporti marittimi, all'insegna della connettività e dell'ampliamento del network. Le due società hanno infatti annunciato, avviata lo scorso mese di giugno.L'iniziativa prevede: alcuni treni Italo avranno la rappresentazione di traghetti SNAV sulla fiancata ed i mezzi SNAV salperanno con un treno Italo in bella vista sulla livrea.Si tratta delprimo passo verso lache offrirà un, consentendo ad un’utenza di viaggiatori sempre più esigente di collegare le più popolari località turistiche italiane.ed i più rilevanti luoghi di interesse culturale, economico e artistico del Paese, incluse città portuali come Napoli. Un, che offre servizi intermodali treno più bus con un unico biglietto e garantisce capillarità su tutto il territorio italiano.con Capri, Ischia, Procida, le Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari) e Pontine (Ventotene e Ponza)con Spalato.garantirà una, in grado di assicurare frequenza e flessibilità senza il pensiero dell’auto e della sosta."Studiamo costantemente soluzioni di mobilità integrata e sostenibile per agevolare gli spostamenti dei nostri viaggiatori. - dichiara la direzione marketing di Italo - L’Italia è ricca di meraviglie che possono essere raggiunte in treno, in bus o via mare; integrare questi mezzi permette di portare i cittadini ed i numerosi turisti, anche esteri, alla scoperta del nostro Paese. La sinergia con SNAV si inserisce in questa logica, un primo passo per estendere il nostro network".“Siamo davvero entusiasti delle prospettive che questa sinergia potrà offrire e siamo fiduciosi di poter riuscire insieme ad Italo a ridefinire gli standard del settore del trasporto passeggeri", la direzione commerciale di SNAV, aggiungendo "la nascita della partnership strategica tra i due vettori è finalizzata allo sviluppo e all’ottimizzazione della customer experience grazie all’offerta di un servizio di trasporto integrato su tutto il territorio nazionale e caratterizzato da standard sempre più elevati. Il nostro primo obiettivo sarà l’ottimizzazione delle rotte e dei tempi di percorrenza, prevedendo una riduzione dei tempi di attesa tra treno, bus e unità veloce per tutti i passeggeri di Italo, Itabus e SNAV".