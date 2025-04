Metro 5, assemblea approva risultati esercizio 2024

(Teleborsa) -(Alstom Ferroviaria, ATM, Ferrovie dello Stato Italiane, Hitachi Rail STS e Partecipazioni Italia ) ha approvato, in data 16 aprile 2025, ladella Società relativa all’I principali indicatori economico-finanziari evidenzianoanche per il corrente anno, riportando undi 98,1 milioni di Euro, undi 61,7 milioni di Euro e undi 14,0 milioni di Euro. L’Assemblea dei Soci ha, inoltre, deliberato la distribuzione di undi 11,9 milioni di euro, pari a 22,33 Euro per azione.In tale occasione sono stati designati i componenti del, con la conferma delle nomine diquale Presidente econ l’incarico diNel corso del 2024, la Linea 5 ha registrato un, condi viaggiatori, segnando un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. I passeggeri hanno espresso la loro soddisfazione per il servizio, come evidenziato dai risultati positivi dell’indagine di customer satisfaction. Anche quest’anno la Linea 5 si conferma come un punto di riferimento per la mobilità della città di Milano.