Italo, il Gruppo presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

(Teleborsa) - Ilannuncia la pubblicazione del suo. "Questo documento, – sottolinea Italo in una nota – rappresenta l'impegno del Gruppo verso un futuro più sostenibile e responsabile".Italo – secondo quanto emerge dai– è stato premiato all'la principale fiera mondiale della tecnologia dei trasporti, vincendo nella categoria "Healthy cities and communities" un premio organizzato dall'UIC (Union International Chemin de Fer) grazie al progetto. Questo progetto prevede l'installazione di defibrillatori di ultima generazione su tutti i treni e nei siti aziendali, dimostrando l'attenzione di Italo per la salute e la sicurezza della comunità e si è concretizzato nel 2024 con il salvataggio di 2 viaggiatori.Anche quest'anno l'azienda ha costantemente monitorato il proprioed amplia i calcoli della catena del valore e le relative emissioni Scope 3 con l'obiettivo di poterle continuare a ridurre, cogliendo nuove opportunità, per migliorarsi e fronteggiando il climate change.Italo investe continuamente nellanelle varie fasi della vita professionale del proprio personale per garantire e mantenere elevati standard di qualità e sicurezza. Nel 2024 sono state erogate circache, oltre a quelle obbligatorie prevista dalla normativa, comprendono l'integrazione dello Human Factor negli aspetti di sicurezza, percorsi sui temi e applicazioni dell'Intelligenza Artificiale, soft e business skills e human skills.tutte le sedi territoriali sono alimentate al 100% da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificategrazie alla sinergia tra Italo e Itabus è stata ampliata l'offerta di trasporto intermodale, integrando il servizio ferroviario con quello stradaleCoperture sanitarie per collaboratori e familiari: long term care, polizza vita, infortuni professionali ed extra professionali, integrazione assistenza sanitaria; Screening sanitari e campagne di sensibilizzazione; Prima edizione dei Wellness Days con la possibilità di visite di check-up e consulti specialistici gratuiti; Telemedicina per collaboratori e familiari, con accesso rapido e sicuro a consulti medici H24 che ha erogato: 3.900+ prestazioni sanitarie, 1.800+ prescrizioni da medici specializzati, 1.100+ videoconsulti; Servizio di supporto psicologico per dipendenti di cui: 551 colloqui psicologici, 154 colloqui per gestione dello stress post-trauma; Giornate sportive e di solidarietà in collaborazione con Special Olympics Italia e Intersos; Sostegno al personale con carichi di cura, attraverso permessi lavorativi aggiuntivi e percorsi digitali con il coinvolgimento di mamme e papà, per un totale di 183 colloqui; Possibilità di convertire i Premi di Risultato in welfare con un tasso di utilizzo del 65% del Premio convertito; 38 borse di studio per figli dei dipendenti meritevoli; Più di 100 colleghi coinvolti in iniziative solidali nello specifico: Giornate di raccolta alimenti (Banco Alimentare); Giornate di raccolta abbigliamento e biancheria (Sant'Egidio); Giornate di raccolta giocattoli (Salvamamme); Giornate di donazione del sangue (Croce Rossa Italiana); Giornata di volontariato in canile (Empethy).la nostra struttura di governance supporta tutte le iniziative di sostenibilità, garantendo trasparenza e responsabilità in ogni fase del processo. Inoltre nel rispetto delle proprie pratiche di approvvigionamento e condotta dell'impresa, nel 2024, il 96,7% della spesa di Italo è stata destinata a fornitori italiani, con il 68% della spesa totale riservata alla fornitura e manutenzione del materiale rotabile e all'accesso alla rete. Itabus ha destinato il 95,8% della spesa di approvvigionamento a fornitori italiani."Miriamo a generare cambiamenti tangibili e duraturi, capaci di migliorare la vita dei nostri viaggiatori e dei territori in cui operiamo, valorizzare i nostri dipendenti e proteggere il nostro pianeta," ha dichiarato l'